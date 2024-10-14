Почти 130 школьников начали обучение на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде в 2024 году

Почти 130 школьников начали обучение на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде в 2024 году

11:18

Детская железная дорога в Нижнем Новгороде приняла 129 школьников для прохождения дополнительного образования по профориентационной программе «Юный железнодорожник» в сезоне 2024/2025 гг. Бесплатное обучение будут проходить учащиеся 5 – 9 классов образовательных учреждений Нижегородской области.

По словам начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского, воспитанники ДЖД в процессе обучения смогут узнать об основных железнодорожных профессиях, познакомиться с работой структурных подразделений магистрали и принять участие в корпоративных социально-кадровых проектах.

Ребята смогут получить навыки и компетенции по профилям «Вагоны», «Организация движения», «Путевое хозяйство», «Автоматика и телемеханика», «Локомотивы», «Сервис на транспорте». Дополнительно на Малой Горьковской функционируют кружки технического моделизма, робототехники, спортивный кружок, вокальная студия и студия изобразительного искусства.

Добавим, что юные железнодорожники принимают участие и в общественной деятельности. Так, благодаря активности своих воспитанников ДЖД Нижнего Новгорода стала финалистом Всероссийского конкурса «Премия Первых» и вошла в топ-100 лучших организаций и мест, направленных на всестороннее развитие детей и молодежи в Российской Федерации.

Напомним, что Детская железная дорога в Нижний Новгороде – одна из старейших детских магистралей в России, которая в этом году отмечает 85-летний юбилей. Движение по ней было открыто 8 ноября 1939 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.