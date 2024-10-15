Новое расписание поездов дальнего следования начнет действовать на Калининградской железной дороге с 15 декабря

17:28

С 15 декабря вводится новое расписание на 2024/2027 годы пассажирских поездов, курсирующих между Калининградской областью и другими регионами России.

Фирменный поезд № 30/29 «Янтарь» Москва – Калининград продолжит курсировать ежедневно, кроме 31 декабря, но по измененному расписанию. Так, с Белорусского вокзала поезд будет отправляться на 42 минуты позже – в 20:39 и прибывать на Южный вокзал Калининграда в 15:24. Время отправления и прибытия в Москву останется прежним.

В связи с высокой востребованностью на ежедневный режим курсирования перейдут скорые поезда № 148/147 Калининград – Москва и № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург.

Расписание отправления поезда № 148/147 из Москвы и Калининграда не изменится, но за счет сокращения времени в пути поезд будет прибывать на конечные станции раньше: в Калининград – в 10:44, в Москву – в 19:44.

Поезд в Северную столицу будет отправляться с Южного вокзала в 07:25 и прибывать на Витебский вокзал Санкт-Петербурга утром следующего дня в 09:06. Время отправления из Санкт-Петербурга – 18:06, прибытия в Калининград – 18:18. Поезд будет курсировать через станции Дно, Батецкая, Оредеж без захода в Великий Новгород.

Через Великий Новгород 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам будет следовать вагон беспересадочного сообщения Калининград – Мурманск, который начнет курсировать в составе поезда № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург с 16 декабря.

В круглогодичном сообщении сохраняется поезд № 360/359 Калининград – Адлер, который будет курсировать с интервалом через день в осеннее-зимний период и ежедневно – летом. Время отправления из Калининграда – 17:52, прибытия в Адлер – 06:27, из Адлера в Калининград – 20:38 и 08:30 соответственно. В осенне-зимний период в составе поезда будет курсировать вагон беспересадочного сообщения Калининград – Минеральные Воды, а летом – Калининград – Анапа.

В 2025 году сезонный поезд № 426/425 Калининград – Челябинск будет курсировать со 2 июня по 15 сентября по понедельникам.

Продажа проездных документов на поезда дальнего следования открыта за 90 суток до отправления поезда. Российские транзитные поезда следуют через Литву без права посадки и высадки пассажиров на территории этой страны.

Получить актуальную информацию и оформить проездные документы можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», в железнодорожных кассах, а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.