Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых пригородных поездов в Башкирии изменится в связи с ремонтно-путевыми работами

2024-10-15 16:03
Расписание некоторых пригородных поездов в Башкирии изменится в связи с ремонтно-путевыми работами
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

18 октября на станции Улу-Теляк в Республике Башкортостан железнодорожники выполнят полный цикл ремонтно-путевых работ по укладке новых стрелочных переводов. В связи с этим изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Аша и Раевка Куйбышевской железной дороги. Движение поездов будет осуществляться в реверсивном режиме.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» и АО «Башкортостанская ППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных вокзалах и пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru