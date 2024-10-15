Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новые пригородные поезда будут назначены в Уфе в связи с ограничением движения автотранспорта по Шакшинскому мосту

2024-10-15 15:57
С 21 октября по 21 ноября 2024 года в связи с ограничением движения для автотранспортных средств по Шакшинскому мосту в Уфе назначаются дополнительные поезда в черте уфимской городской агломерации.

Так, в будние дни в ежедневное обращение назначаются следующие дополнительные пригородные поезда: № 6436 Дёма (отпр. 06:01) – Иглино (приб. 06:59), № 6438 Дема (отпр. 17:45) – Шакша (приб. 18:30), № 6437 Шакша (отпр. 19:00) – Дёма (приб. 19:44). Также будут продлены маршруты ряда пригородных поездов. Все рейсы будут выполнять современные пригородные электропоезда.

Более подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» и АО «Башкортостанская ППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

