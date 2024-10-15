Двухэтажная «Аврора» начнет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом 19 декабря

13:42

Скоростной поезд «Аврора» сообщением Москва — Санкт-Петербург возвращается на маршрут в год 15-летия АО «ФПК» с обновленным подвижным составом, дизайном интерьера и исторической ливреей.

Первый рейс «Авроры» состоится 19 декабря 2024 года. Расписание будет «зеркальным»: из Москвы и Санкт-Петербурга поезд будет отправляться дважды в день, в 06:00 и 13:50.

Составы сформированы из 15 современных двухэтажных комфортабельных вагонов, в которых единовременно смогут проезжать более 1 тыс. пассажиров. У каждого пассажира есть возможность индивидуальной настройки пространства благодаря креслам с откидными столиками и подножками. В вагонах улучшенной компоновки можно разворачивать кресла на 180 градусов. Также здесь есть отдельное купе с монитором.

В составе поезда также будут вагон СВ, штабной вагон и вагон-ресторан.

Приобрести билеты можно уже сейчас на нашем сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», веб-приложении и кассах.