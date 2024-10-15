Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Электричка болельщиков» из Костромы на хоккейный матч в Ярославль отправится в первый рейс 19 октября

2024-10-15 12:13
«Электричка болельщиков» из Костромы на хоккейный матч в Ярославль отправится в первый рейс 19 октября
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

19 октября на Северной железной дороге отправится в первый рейс «Электричка болельщиков». Железнодорожники в сотрудничестве с администрациями Костромской и Ярославской областей и хоккейным клубом «Локомотив» организовали мультимодальный маршрут «электричка + автобус». С его помощью можно добраться из Костромы до ледовой арены в Ярославле и обратно в дни проведения хоккейных матчей.

На комфортабельном современном электропоезде пассажиры будут следовать из Костромы до Московского вокзала в Ярославле, где пересаживаются на автотранспорт. И электропоезд, и автобусы адаптированы для маломобильных пассажиров. Организатор перевозок – АО «Северная пригородная пассажирская компания».

В «Электричке болельщиков» – 2 класса обслуживания: с трансфером до ледовой арены или с самостоятельным проездом на общественном транспорте, расписание которого синхронизировано с расписанием поезда.

Для болельщиков Северная железная дорога назначила рейсы между Костромой и Ярославлем 19, 21, 25 и 27 октября. Билеты можно приобрести в поезде или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Приглашаем представителей СМИ принять участие в запуске маршрута в Костроме и во встрече электрички в Ярославле.

Начало мероприятия на вокзале Кострома – в 13:30, в Ярославле – в 16:00.

По вопросам аккредитации обращаться к начальнику отдела информации пресс-службы СЖД Светлане Михайловне Шубиной по тел.: 8 (920) 128-13-14, (4852) 52-01-98, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru