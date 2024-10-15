«Электричка болельщиков» из Костромы на хоккейный матч в Ярославль отправится в первый рейс 19 октября

12:13

19 октября на Северной железной дороге отправится в первый рейс «Электричка болельщиков». Железнодорожники в сотрудничестве с администрациями Костромской и Ярославской областей и хоккейным клубом «Локомотив» организовали мультимодальный маршрут «электричка + автобус». С его помощью можно добраться из Костромы до ледовой арены в Ярославле и обратно в дни проведения хоккейных матчей.

На комфортабельном современном электропоезде пассажиры будут следовать из Костромы до Московского вокзала в Ярославле, где пересаживаются на автотранспорт. И электропоезд, и автобусы адаптированы для маломобильных пассажиров. Организатор перевозок – АО «Северная пригородная пассажирская компания».

В «Электричке болельщиков» – 2 класса обслуживания: с трансфером до ледовой арены или с самостоятельным проездом на общественном транспорте, расписание которого синхронизировано с расписанием поезда.

Для болельщиков Северная железная дорога назначила рейсы между Костромой и Ярославлем 19, 21, 25 и 27 октября. Билеты можно приобрести в поезде или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Приглашаем представителей СМИ принять участие в запуске маршрута в Костроме и во встрече электрички в Ярославле.

Начало мероприятия на вокзале Кострома – в 13:30, в Ярославле – в 16:00.

По вопросам аккредитации обращаться к начальнику отдела информации пресс-службы СЖД Светлане Михайловне Шубиной по тел.: 8 (920) 128-13-14, (4852) 52-01-98, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.