Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Экспортные перевозки удобрений за 9 месяцев 2024 года выросли на 16,6%

2024-10-15 11:47
Экспортные перевозки удобрений за 9 месяцев 2024 года выросли на 16,6%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По оперативным данным, за 9 месяцев 2024 года по сети РЖД на экспорт отправлено 25,9 млн тонн удобрений, что на 16,6% превышает показатель прошлого года.

В направлении портов Северо-Запада перевезли 19 млн тонн (+25,1%), в адрес портов Юга отправили 3 млн тонн (+8,3%), в направлении портов Дальнего Востока – 112,9 тыс. тонн (рост в 1,8 раза).

Всего с начала года на сети железных дорог погружено 50,3 млн тонн удобрений, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Наибольшие объемы погружены в Пермском крае (13,6 млн тонн, +25,2%), Мурманской (11,2 млн тонн, +5,2%) и Новгородской (4 млн тонн, +11,2%) областях.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru