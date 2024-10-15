Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

АО «ФГК» оцифровало 100% услуг по оперированию подвижным составом

2024-10-15 11:32
100% клиентов АО «ФГК», пользующихся услугами компании по предоставлению вагонов, зарегистрированы и работают в «Личном кабинете клиента АО «ФГК».

Генеральный директор АО «ФГК» Андрей Дреничев отметил, что компания осуществляет цифровизацию бизнеса, успешно решая поставленные государством задачи по импортозамещению программного обеспечения и радиоэлектронной продукции.

«АО «ФГК» проводит мероприятия по масштабированию интерактивных сервисов в рамках реализации портфеля инициатив «Стратегии цифровой трансформации компании». Важно, что исключительно собственными силами на базе отечественного программного обеспечения мы развиваем «Личный кабинет клиента», в котором автоматизированы все этапы оказания услуги – от заключения договора до выполнения взаиморасчетов с клиентами. Внедрение инновационных программных продуктов, реализующих сквозной электронный бизнес-процесс оказания услуг, позволило полностью оцифровать услуги предоставления клиентам подвижного состава для перевозки грузов. Это способствует многократному сокращению времени выдачи ставок и согласования документов, повышению прозрачности принятия управленческих решений в компании», – подчеркнул глава АО «ФГК».

Личный кабинет клиента АО «ФГК» на сайте и в мобильном приложении предоставляет возможности в онлайн режиме заключить договор, рассчитать ставку, подписать протокол согласования цены, оформить заказ, отследить местоположение вагонов, получить информацию о выполненной погрузке и прогнозе прибытия груженных вагонов на станцию назначения и др.

