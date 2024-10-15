Юные железнодорожники смогут получить рабочую профессию на Горьковской магистрали

10:43

Юные железнодорожники в Нижнем Новгороде и Казани в впервые смогут пройти специальное обучение по основным железнодорожным рабочим профессиям с получением государственного свидетельства о профессиональной квалификации.

Как отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, работники магистрали разработали для ребят адаптированные специальные образовательные курсы, которые позволяют получать профессиональные знания и навыки без отрыва от школьного образования.

Юные железнодорожники смогут освоить следующие рабочие специальности:

монтер пути (1 год обучения);

проводник пассажирского вагона (1 год обучения);

помощник машиниста тепловоза (2 года обучения);

дежурный по станции 5 класса (2 года обучения).

Обучение начнется в IV квартале 2024 года. После его окончания воспитанники ДЖД получат дипломы о прохождении профессиональной подготовки и возможность трудоустройства на Горьковскую железную дорогу.

Напомним, что Горьковская магистраль планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов повышения уровня квалификации и подготовки будущих работников, включая проведение систематических встреч руководства со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.