Новые поезда будут курсировать в сообщении с Севером России

2021-10-22 18:13
В декабре Санкт-Петербург и Кострому свяжет новый двухэтажный поезд № 43/44. В настоящее время доехать из одного города в другой можно только с пересадкой в Москве или Иванове.

С 15 декабря и до лета новый двухэтажный поезд № 43/44 Санкт-Петербург – Кострома будет курсировать два раза в неделю, а летом – ежедневно. Отправляясь из Санкт-Петербурга с Московского вокзала в 22:11, поезд будет прибывать в Кострому в 10:04 следующих суток. Из Костромы поезд будет отправляться в 12:15 и на следующие сутки в 23:09 прибывать в Санкт-Петербург. В пути он будет делать остановки на станциях Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Рыбинск, Ярославль, Нерехта.

В состав поезда войдут 10 комфортабельных двухэтажных купейных вагонов, оборудованных системами поддержания микроклимата и обеззараживания воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. Также предусмотрены розетки и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.

Для улучшения качества обслуживания и комфорта пассажиров поезд № 41/42 «Скорый» Москва – Воркута также начал курсировать обновленным составом. Это 55 абсолютно новых купейных и плацкартных вагонов, произведенных ОАО «ТВЗ» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») в виде двухвагонных сцепов и недавно пополнивших парк холдинга. Они оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия, в том числе системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, системами очистки и обеззараживания воды, экологически чистыми санитарными комнатами, душевыми кабинами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и другими сервисами.

Поезд курсирует через день, отправляясь с Ярославского вокзала Москвы в 21:50 и прибывая в Воркуту в 14:37, в обратном направлении поезд отправляется в 16:35 и прибывает в Москву в 09:58. В пути следования предусмотрены остановки в Ярославле, Вологде, Котласе и других городах.

Оба поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В составах есть вагоны со специальными купе увеличенной площади, подъемным устройством для инвалидной коляски и другими приспособлениями для маломобильных пассажиров.

Оформить проездные документы можно онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

В поездах дальнего следования холдинга «ЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена частота уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «ЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады.

