Вокзал Нерехта встретил первых пассажиров после масштабного ремонта

2024-10-15 10:18
14 октября в режиме телемоста генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров открыл обновленный вокзал Нерехта в Костромской области, которому железнодорожники вернули его исторический облик.

В ходе ремонта укреплены фундамент и стены вокзала, обновлена кровля, восстановлены декоративные элементы, в том числе резные наличники на окнах в старорусском стиле и люкарны на скатах крыш.

Здание оснастили автоматизированной системой «Умный вокзал» с видеонаблюдением и контролем температурного режима. Также здесь теперь работает автоматизированное информирование пассажиров и доступен бесплатный Wi-Fi. Вокзал полностью адаптирован для маломобильных граждан и вмещает в себя весь спектр услуг и сервисов, в том числе инновационную программу «Шестое чувство». Она позволяет ориентироваться в пространстве и выстраивать индивидуальный маршрут слабовидящим пассажирам.

Для маленьких пассажиров в помещении вокзала оборудована детская комната с игровой зоной и буфет. В залах ожидания размещена картинная галерея и панно с изображением местных достопримечательностей.

Привокзальная территория благоустроена в едином архитектурном стиле с основным вокзальным комплексом.

