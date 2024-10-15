Спрос на услугу автоматических камер хранения на вокзалах Забайкальской железной дороги вырос почти на 7% за 9 месяцев 2024 года

09:43

В январе-сентябре 2024 года посетители вокзалов Забайкальской железной дороги воспользовались сервисом автоматических камер хранения более 58,7 тыс. раз, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Камеры хранения нового типа работают на 21 вокзале магистрали.

Чаще всего ручную кладь и багаж в камерах-автоматах за 9 месяцев с начала 2024 года оставляли на вокзалах станций Чита-2 (34,5 тыс. фактов оказания услуги), Благовещенск (13,4 тыс.), Белогорск (2,9 тыс.), Свободный (1,9 тыс.) и Забайкальск (1,05 тыс.).

Напомним, что сервис предусматривает оплату не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой, а также гибкую систему почасовой тарификации. Оплата осуществляется в том числе с помощью QR-кода, что исключает возникновение очередей и позволяет проводить операции бесконтактным способом. Чек направляется на электронную почту и хранится на мобильном устройстве клиента.

Для удобства посетителей автоматические камеры хранения располагаются на первых этажах зданий вокзалов. Работа организована без выходных, круглосуточно, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.