Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Спрос на услугу автоматических камер хранения на вокзалах Забайкальской железной дороги вырос почти на 7% за 9 месяцев 2024 года

2024-10-15 09:43
Спрос на услугу автоматических камер хранения на вокзалах Забайкальской железной дороги вырос почти на 7% за 9 месяцев 2024 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-сентябре 2024 года посетители вокзалов Забайкальской железной дороги воспользовались сервисом автоматических камер хранения более 58,7 тыс. раз, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Камеры хранения нового типа работают на 21 вокзале магистрали.

Чаще всего ручную кладь и багаж в камерах-автоматах за 9 месяцев с начала 2024 года оставляли на вокзалах станций Чита-2 (34,5 тыс. фактов оказания услуги), Благовещенск (13,4 тыс.), Белогорск (2,9 тыс.), Свободный (1,9 тыс.) и Забайкальск (1,05 тыс.).

Напомним, что сервис предусматривает оплату не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой, а также гибкую систему почасовой тарификации. Оплата осуществляется в том числе с помощью QR-кода, что исключает возникновение очередей и позволяет проводить операции бесконтактным способом. Чек направляется на электронную почту и хранится на мобильном устройстве клиента.

Для удобства посетителей автоматические камеры хранения располагаются на первых этажах зданий вокзалов. Работа организована без выходных, круглосуточно, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru