В Данилове Ярославской области создана ремонтная база для современных электропоездов и рельсовых автобусов

2024-10-16 17:01
Компания «РЖД» расширила производственные мощности ремонтного предприятия Северной железной дороги, которое работает в Данилове Ярославской области. Моторвагонное депо Данилов на 30% увеличило объемы работы в январе – сентябре 2024 года: отремонтировано более 60 секций электропоездов. На предприятии имеются производственные корпуса, вагономоечный комплекс, цех окраски вагонов, специализированные позиции для различных видов ремонта электропоездов, в том числе две, введенные в эксплуатацию в 2024 году.

Здесь производятся различные виды техобслуживания и планового ремонта электропоездов, рельсовых автобусов, пассажирских вагонов на локомотивной тяге. В Данилове ремонтируется подвижной состав, который эксплуатируется на Северной железной дороге в Архангельской, Вологодской, Ивановской, Костромской областях и Республике Коми. Кроме того, на ремонт поступают электропоезда, работающие на маршрутах в Москве и Санкт-Петербурге.

«В общем объеме пассажирооборота компании «Российские железные дороги» важную часть составляет сегмент пригородных перевозок. Запускаются новые маршруты, обновляется подвижной состав. Потребность в обслуживании электропоездов возрастает, и в регионах развиваются технологичные ремонтные предприятия», – рассказал начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

