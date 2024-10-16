Количество нарушений ПДД на переездах Горьковской магистрали в январе – сентябре текущего года снизилось в 2 раза

Количество нарушений ПДД на переездах Горьковской магистрали в январе – сентябре текущего года снизилось в 2 раза

15:38

Количество нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги в январе – сентябре 2024 года сократилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 9 месяцев 2024 года зафиксировано 219 случаев.

При этом за январь – сентябрь 2024 года на железнодорожных переездах магистрали произошло 15 столкновений автомобилей с поездами. В происшествиях пострадали 17 человек. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года зафиксировано 10 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности.

Разъяснительной работе с водителями уделяется особое внимание. За 9 месяцев 2024 года совместно с транспортной полицией работниками ГЖД проведено более 1,5 тыс. рейдов по выявлению нарушителей, в ходе которых правила пересечения железной дороги напомнили почти 200 тыс. автомобилистам.

Горьковская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.