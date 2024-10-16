Центры продажи услуг на Куйбышевской железной дороге в январе – сентябре текущего года привлекли 165 новых клиентов

15:07

Работники центров продажи услуг ОАО «РЖД» на Куйбышевской железной дороге привлекли 165 новых клиентов в сфере грузовых перевозок за 9 месяцев 2024 года. Это позволило дополнительно перевезти более 1 млн тонн грузов.

При этом железнодорожники обработали 1435 входящих обращений, большинство из которых связаны с организацией перевозок, обеспечением комплексного транспортно-логистического обслуживания, погрузкой и выгрузкой на терминально-складской инфраструктуре КбшЖД, а также транспортировкой мелких партий грузов.

В настоящее время на Куйбышевской железной дороге более 1,3 тыс. клиентов оформляют перевозочные документы с помощью автоматизированной системы (АС «ЭТРАН»). Кроме того, более 1,7 тыс. пользователей услуг железнодорожного транспорта на КбшЖД пользуются сервисом «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД». За январь – сентябрь 2024 года к этому сервису подключились 247 новых клиентов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.