С начала года калининградские железнодорожники приняли участие в 110 волонтерских акциях

2024-10-16 11:49
C января по октябрь 2024 года сотрудники Калининградской магистрали приняли участие в 110 благотворительных акциях. Промежуточные итоги добровольческой деятельности были подведены на форуме волонтеров Калининградской железной дороги, который состоялся 14-15 октября.

Как было отмечено на мероприятии, в текущем году более 1 тыс. калининградских железнодорожников стали участниками различных благотворительных мероприятий. Сотрудники магистрали организовывали уроки цифровой грамотности для пенсионеров, помогали с домашними делами и доставляли продукты питания одиноким пожилым людям, оказывали поддержку детским домам и приютам для животных. Список добрый дел продолжают уборка берегов Балтийского моря, рек и озер, благоустройство братских могил советских солдат и исторических памятников Калининградской области. Так, 12 октября волонтеры магистрали приняли участие в субботнике на территории кирхи Шаакен в Гурьевском районе.

Местом встреч волонтеров дороги стала «Станция добра», открытая в марте этого года в здании Южного вокзала Калининграда. Здесь регулярно собирают гуманитарную помощь, проводят занятия по интересам молодежь и старшее поколение магистрали.

Начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин поблагодарил участников форума, что они активно привлекают в свои ряды неработающих пенсионеров-железнодорожников. Самому старшему волонтеру в этом году исполнилось 86 лет.

«С каждым годом количество волонтеров, вовлеченных в социальную деятельность, растет. Спасибо за ценнейшие человеческие качества: сострадание, заботу и доброту», – сказал Сергей Сапегин, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

