Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Детскому лагерю «Сахареж» Северной железной дороги присвоено звание «Лучший лагерь России-2024»

2024-10-16 11:40
Детскому лагерю «Сахареж» Северной железной дороги присвоено звание «Лучший лагерь России-2024»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Детскому лагерю «Сахареж» Северной железной дороги присвоено звание «Лучший лагерь России-2024». По итогам летней оздоровительной кампании он вошел в топ-15 победителей среди 600 детских лагерей, подавших заявки на конкурс.

Церемония награждения прошла в Анапе во время форума «Большие смыслы». Конкурс проводился при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Среди его задач – повышение положительного имиджа организаций, занимающихся детским оздоровлением, поддержка и продвижение позитивного опыта по внедрению инклюзивных программ.

В качестве критериев оценки рассматривались открытость и доступность информации о лагере, условия для комфортного проживания и оздоровления детей, работа разнообразных кружков и секций, положительные отзывы от родителей и партнеров и др.

В летнем сезоне 2024 года в этом детском оздоровительном лагере отдохнули более 2,5 тыс. ребят. Концепция детского отдыха сохранила важные составляющие: качество, безопасность, образование, творчество.

Проведение смен в «Сахареже» предусмотрено также во время осенних, зимних и весенних каникул. В планах у лагеря – организация программ для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, открытие IT-парка для обучения 3D-моделированию, программированию, робототехнике и мультипликации, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru