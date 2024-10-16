11:40

Детскому лагерю «Сахареж» Северной железной дороги присвоено звание «Лучший лагерь России-2024». По итогам летней оздоровительной кампании он вошел в топ-15 победителей среди 600 детских лагерей, подавших заявки на конкурс.

Церемония награждения прошла в Анапе во время форума «Большие смыслы». Конкурс проводился при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Среди его задач – повышение положительного имиджа организаций, занимающихся детским оздоровлением, поддержка и продвижение позитивного опыта по внедрению инклюзивных программ.

В качестве критериев оценки рассматривались открытость и доступность информации о лагере, условия для комфортного проживания и оздоровления детей, работа разнообразных кружков и секций, положительные отзывы от родителей и партнеров и др.

В летнем сезоне 2024 года в этом детском оздоровительном лагере отдохнули более 2,5 тыс. ребят. Концепция детского отдыха сохранила важные составляющие: качество, безопасность, образование, творчество.

Проведение смен в «Сахареже» предусмотрено также во время осенних, зимних и весенних каникул. В планах у лагеря – организация программ для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, открытие IT-парка для обучения 3D-моделированию, программированию, робототехнике и мультипликации, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.