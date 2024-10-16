Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 9 месяцев 2024 года на вокзалах и станциях Юго-Восточной железной дороги с помощью Wi-Fi пассажиры загрузили 60 тыс. гигабайт данных

2024-10-16 11:33
За 9 месяцев 2024 года на вокзалах и станциях Юго-Восточной железной дороги с помощью Wi-Fi пассажиры загрузили 60 тыс. гигабайт данных
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

60 тыс. гигабайт данных загрузили пользователи бесплатного Wi-Fi на вокзалах и станциях Юго-Восточной железной дороги с января по сентябрь текущего года. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Лидерами по объему загрузки данных стали вокзалы Воронеж-1 (7,6 тыс. Гб), Лиски (5,7 тыс. Гб), Грязи-Воронежские (5,5 тыс. Гб).

За 9 месяцев сервисом воспользовались более 116 тыс. человек. Самыми активными пользователями интернета были посетители вокзалов Воронеж-1 (18,6 тыс. подключений), Лиски (9 тыс.) и Липецк (8,7 тыс. подключений).

На данный момент бесплатно воспользоваться интернетом через Wi-Fi пассажиры могут на 20 больших и малых вокзалах и станциях ЮВЖД: Белгород, Валуйки, Старый Оскол (Белгородская область), Воронеж-1, Борисоглебск, Поворино, Придача, Россошь, Лиски, Таловая (Воронежская область), Липецк, Грязи-Воронежские, Елец (Липецкая область), Тамбов, Кирсанов, Мичуринск, Богоявленск (Тамбовская область), Ртищево, Балашов, (Саратовская область), Сердобск (Пензенская область), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru