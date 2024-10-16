За 9 месяцев 2024 года на вокзалах и станциях Юго-Восточной железной дороги с помощью Wi-Fi пассажиры загрузили 60 тыс. гигабайт данных

60 тыс. гигабайт данных загрузили пользователи бесплатного Wi-Fi на вокзалах и станциях Юго-Восточной железной дороги с января по сентябрь текущего года. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Лидерами по объему загрузки данных стали вокзалы Воронеж-1 (7,6 тыс. Гб), Лиски (5,7 тыс. Гб), Грязи-Воронежские (5,5 тыс. Гб).

За 9 месяцев сервисом воспользовались более 116 тыс. человек. Самыми активными пользователями интернета были посетители вокзалов Воронеж-1 (18,6 тыс. подключений), Лиски (9 тыс.) и Липецк (8,7 тыс. подключений).

На данный момент бесплатно воспользоваться интернетом через Wi-Fi пассажиры могут на 20 больших и малых вокзалах и станциях ЮВЖД: Белгород, Валуйки, Старый Оскол (Белгородская область), Воронеж-1, Борисоглебск, Поворино, Придача, Россошь, Лиски, Таловая (Воронежская область), Липецк, Грязи-Воронежские, Елец (Липецкая область), Тамбов, Кирсанов, Мичуринск, Богоявленск (Тамбовская область), Ртищево, Балашов, (Саратовская область), Сердобск (Пензенская область), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.