Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Фирменный пассажирский поезд № 5/6 «Океан» Хабаровск — Владивосток возобновляет курсирование

2021-10-25 10:37
Фирменный пассажирский поезд № 5/6 «Океан» Хабаровск — Владивосток возобновляет курсирование
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Дальневосточной железной дороге в ноябре возобновляется движение фирменного пассажирского поезда № 5/6 «Океан» по маршруту Хабаровск — Владивосток. Поезд начнет курсировать отправлением из Владивостока со 2 по 7 ноября ежедневно, с 10 ноября и до ввода нового графика — по средам, четвергам и пятницам, отправлением из Хабаровска с 3 по 8 ноября ежедневно, с 11 ноября и до ввода нового графика — по четвергам, пятницам и воскресеньям.

Приобрести билеты, а также узнать актуальную информацию о стоимости проезда и графике движения поездов можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru