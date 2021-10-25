Фирменный пассажирский поезд № 5/6 «Океан» Хабаровск — Владивосток возобновляет курсирование

10:37

На Дальневосточной железной дороге в ноябре возобновляется движение фирменного пассажирского поезда № 5/6 «Океан» по маршруту Хабаровск — Владивосток. Поезд начнет курсировать отправлением из Владивостока со 2 по 7 ноября ежедневно, с 10 ноября и до ввода нового графика — по средам, четвергам и пятницам, отправлением из Хабаровска с 3 по 8 ноября ежедневно, с 11 ноября и до ввода нового графика — по четвергам, пятницам и воскресеньям.

Приобрести билеты, а также узнать актуальную информацию о стоимости проезда и графике движения поездов можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.