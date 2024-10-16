Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 9 месяцев текущего года на Горьковской железной дороге количество отправленных грузовых поездов по расписанию увеличилось на 63%

2024-10-16 09:34
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога в январе – сентябре 2024 года отправила 339 грузовых поездов по согласованному с клиентами расписанию, что на 63% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Это позволило дополнительно перевезти свыше 282 тыс. тонн грузов.

Отправка грузовых поездов, следующих по специально разработанному расписанию, – один из самых популярных видов сервисов, которые предоставляются клиентам в сфере грузоперевозок.

Партнеры Горьковской магистрали также заинтересованы в отправлении грузов контейнерными поездами и «грузовыми экспрессами». За 9 месяцев 2024 года было сформировано 399 контейнерных поездов и 149 «грузовых экспрессов», которые перевезли свыше 1 млн тонн грузов.

Добавим, что состоялись первые отправки грузов в рамках реализации новых маршрутов перевозок по специально выделенному графику курсирования. Со станции Чепецкая до станции Лужская (Ленинградская область) отправлено 4 контейнерных поезда (19 тыс. тонн грузов). Со станции Луза отправлен контейнерный поезд весом 1,7 тыс. тонн до станции Самур в Дагестане. По закольцованным маршрутам Киров – Правдинск – Киров и Луза – Правдинск – Луза отправлено почти 17 тыс. тонн грузов в 9 контейнерных поездах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

