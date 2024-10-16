Пассажирам Восточно-Сибирской железной дороги возвращено почти 1500 забытых в поездах вещей

09:26

В январе – сентябре 2024 года пассажирам Восточно-Сибирской железной дороги возвращено 1470 вещей, забытых или утерянных в поездах дальнего следования.

Чаще всего в вагонах оставляют предметы одежды, документы, телефоны и зарядные устройства к гаджетам, но среди утерянного имущества встречаются и необычные вещи. Среди находок за 9 месяцев этого года – металлоискатель, сварочный аппарат с перфоратором, электрогитара, мультиварка и детский манеж.

Напомним: в этом году сервису Федеральной пассажирской компании для поиска забытых вещей исполнилось 5 лет – он начал свою работу в марте 2019 года. За это время с его помощью в поездах дальнего следования компании найдено свыше 350 тыс. предметов.

Если вы забыли в поезде свои вещи, подать заявку на их поиск можно на сайте https://lost.fpc.ru. В бланке нужно указать свое имя, номер телефона, электронную почту и номер билета. Также необходимо подробно описать свои вещи и указать примерное место в вагоне, где они могли быть оставлены, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.