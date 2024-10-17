За 9 месяцев текущего года специализированную помощь на вокзалах Юго-Восточной железной дороги получили более 12 тыс. пассажиров

16:12

С января по сентябрь 2024 года услугами сопровождения на вокзалах Юго-Восточной железной дороги воспользовались 12 тыс. 270 пассажиров с ограниченными возможностями. Это на 24% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Наиболее востребованной ситуационная помощь была на вокзалах станций Воронеж-1 (2169), Воронеж-Южный (2002), Липецк (1390), Белгород (1374), Лиски (1004) и Россошь (993).

Маломобильным пассажирам оказывалась помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты и другие объекты), а также при посадке/высадке в поезд, погрузке и перемещении багажа. При необходимости им предоставлялись вспомогательные технические средства – вертикальные передвижные подъемные платформы для посадки в вагон поезда, наклонные стационарные подъемники, специальные устройства для перемещения по лестнице.

Подать заявку на оказание помощи пассажирам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, а также зарезервировать специализированные места для них в поездах дальнего следования можно в круглосуточном режиме. Чтобы ознакомиться с условиями оформления заявок, получить информацию или оформить заявку онлайн, необходимо на сайте ОАО «РЖД» перейти на страницу Центра содействия мобильности или позвонить по телефону: 8 (800) 775-00-00. Звонок по России бесплатный, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.