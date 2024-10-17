Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Рейды по профилактике ДТП пройдут на 40 железнодорожных переездах Калининградской области 18 октября

2024-10-17 15:05
Рейды по профилактике ДТП пройдут на 40 железнодорожных переездах Калининградской области 18 октября
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

18 октября на 40 железнодорожных переездах, расположенных во всех муниципалитетах Калининградской области, сотрудники КЖД совместно с инспекторами ГАИ проведут рейды по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Железнодорожники будут раздавать автомобилистам памятки, проводить разъяснительные беседы.

Такие профилактические мероприятия организуются ежемесячно в связи с продолжающимися нарушениями водителями правил дорожного движения. В одном случае это привело к столкновению с подвижным составом: 25 августа на 37 км автодороги Калининград – Балтийск водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед рельсовым автобусом, несмотря на запрещающий сигнал светофора.

Калининградская железная дорога еще раз обращает внимание автомобилистов, что выезд на рельсы при включенной сигнализации запрещен и опасен для жизни.

Всего за 9 месяцев текущего года сотрудники магистрали совместно с госавтоинспекторами провели 144 рейда на переездах, раздали водителям свыше 3 тыс. памяток, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

