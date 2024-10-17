Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Тюмени и Екатеринбурге Свердловская железная дорога запустила программу для обучения старшеклассников специальности «помощник машиниста»

2024-10-17 10:15
СвЖД предоставила возможность старшеклассникам, достигшим 16-летнего возраста и желающим получить востребованную железнодорожную профессию, пройти обучение по специальной программе подготовки помощников машиниста тепловоза. Курс для ребят, желающих в будущем водить поезда, разработан в ОАО «РЖД». Первые две группы уже приступили к занятиям: 12 человек в Екатеринбурге и 19 (в том числе одна девушка) – в Тюмени.

Учебный курс для будущих локомотивщиков разработан на основе «взрослой» программы, но специально адаптирован для школьников. Он рассчитан на 2 года и включает теоретические и практические модули. Занятия проходят на площадках детских железных дорог, а также в специализированных учебных центрах СвЖД.

Ребята будут заниматься на современных тренажерах узкоколейных и маневровых тепловозов. За время обучения они познакомятся с устройством локомотива, изучат правила технической эксплуатации железных дорог, получат необходимые знания в области охраны труда и обслуживания тягового подвижного состава. Программой предусмотрено прохождение практики на базе локомотивных депо Свердловской магистрали.

При достижении 18 лет, после успешной сдачи квалификационного экзамена, обучающимся выдадут свидетельство о получении профессии установленного образца с присвоением квалификации помощника машиниста тепловоза. Они смогут работать на сети российских железных дорог по специальности, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

