Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Чайковский экспресс» отправился в первый рейс

2024-10-17 09:49
«Чайковский экспресс» отправился в первый рейс
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога совместно с ППК «Содружество» в рамках развития внутреннего туризма запустила новый пригородный туристический поезд на паровой тяге «Чайковский экспресс».

Поезд будет курсировать в тестовом режиме с 17 по 20 октября 2024 года по маршруту Ижевск – Воткинск. В первый рейс отправились 120 пассажиров, а всего за 4 дня он перевезет почти 500 человек.

«В его состав вошел старинный паровоз Л-3095, выпущенный в 50-е годы прошлого века, и 2 цельнометаллических вагона. В отделке салона использованы современные материалы и комплектующие, позволяющие создать для пассажиров максимально комфортные условия. Вагоны оборудованы розетками, мягкими креслами и местами для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Поезд отправляется из Ижевска в 09:05 и прибывает на ст. Воткинск в 10:21. Обратно со ст. Воткинск состав отправляется в 17:00 и вернется в столицу Удмуртской Республики в 18:17. Время указано местное.

Туристы побывают в городе Воткинск – малой Родине великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, где он провел детские годы и где начал формироваться его музыкальный талант. В пути следования будет организована тематическая программа, которая воссоздаст атмосферу середины XIX века. Проводники в форменных костюмах того времени предложат туристам чай под звуки классической музыки в живом исполнении студентов Республиканского музыкального колледжа. Также в пути следования прозвучит аудиогид, а в салоне будет организована выставка музыкальных инструментов разных эпох.

В музее-усадьбе композитора в городе Воткинск туристов ждет театрализованная экскурсия. Один из самых ценных экспонатов музея – рояль, на котором юный Петр Чайковский учился музыке. После обеда туристы попадают на бал, где можно будет научиться танцевать вальс, кадриль, мазурку и полонез.

Культурный досуг продолжится в залах Музея истории и культуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru