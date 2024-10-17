Забайкальская железная дорога определила победителя конкурса юных инспекторов по безопасности на инфраструктуре ОАО «РЖД»

09:20

Забайкальская железная дорога подвела итоги конкурса юных инспекторов по безопасности на инфраструктуре ОАО «РЖД». Победителем состязания знатоков правил нахождения в зоне движения поездов стала ученица средней общеобразовательной школы № 41 города Борзи (Забайкальский край) Таисия Харина.

Девочка учится в 9 классе, параллельно занимается в кружке «Юный железнодорожник» и во время летних каникул проходит производственную практику на Читинской детской железной дороге.

В ходе состязания она продемонстрировала хорошие теоретические знания и готовность их применять на практике.

Диплом за занятое первое место и призовой набор Таисии Хариной вручил сотрудник Борзинского железнодорожного узла. Церемония прошла в присутствии одноклассников, для которых победительница провела ознакомительное занятие по культуре безопасности.

Напомним, что организаторами конкурса выступили железнодорожники и сотрудники Читинского линейного отдела МВД России на транспорте. Для участия были приглашены воспитанники Читинской детской магистрали из разных городов и поселков Забайкальского края и Амурской области. Испытания были организованы в онлайн-формате с апреля 2024 года. После подготовительного этапа юные железнодорожники прошли тест, ответив на вопросы по различным аспектам безопасного поведения на железной дороге. Затем они представили на суд жюри тематические презентации.

Всего за призовые места боролись 22 школьника.

Проект направлен на предупреждение травматизма детей и подростков при нахождении на территории объектов железнодорожного транспорта и в зоне движения поездов, а также на формирование актива добровольных помощников специалистов охраны труда Забайкальской железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.