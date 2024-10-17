В январе – сентябре 2024 года с помощью аппаратов по приему тары на вокзалах Забайкальской магистрали утилизировано почти 70 тыс. бутылок и банок

В январе – сентябре 2024 года с помощью аппаратов по приему тары на вокзалах Забайкальской магистрали утилизировано почти 70 тыс. бутылок и банок

09:14

За 9 месяцев 2024 года на вокзалах Забайкальской железной дороги с помощью фандоматов принято более 69,7 тыс. единиц алюминиевой и пластиковой тары для последующей утилизации. Чаще всего устройствами, позволяющими ответственно относиться к окружающей среде, пользовались в городе Свободный Амурской области, где на железнодорожном вокзале в фандомат поступило больше 29 тыс. единиц тары.

Напомним: автоматизированные экопункты по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок на ЗабЖД работают на вокзалах станций Чита-2, Чита-1, Забайкальск, Белогорск, Свободный и Благовещенск. Первые – в Чите и Забайкальске – появились весной 2023 года.

Всего с начала работы фандоматов утилизировано почти 87,5 тыс. единиц использованного материала упаковки жидкостей.

Отметим, что в Забайкальском крае и Амурской области инновационная экологичная технология начала распространяться именно с вокзалов ЗабЖД.

В качестве вознаграждения за сданную тару начисляются бонусные баллы, которые можно потратить при совершении покупки товаров или услуг у компаний, участвующих в партнерской программе. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе.

ОАО «РЖД» реализует различные программы по формированию экологического сознания в обществе. Так, на инфраструктурных объектах и в ряде поездов действует проект селективного сбора вторичных материальных ресурсов, организовываются места и устанавливаются специальные контейнеры для сбора стекла, пластика, бумаги, батареек и других видов отходов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.