На Урале отметили 190-летие российского паровоза

14:43

В честь 190-летия первого российского паровоза на родине знакового изобретения – в Нижнем Тагиле в октябре прошли торжественные мероприятия. Первый паровоз – «пароходный дилижанец» был построен крепостными крестьянами Ефимом и Мироном Черепановыми в 1834 году. Уральское изобретение заложило основу для развития железнодорожного транспорта во всей стране.

Железнодорожники сохраняют историческое наследие и активно развивают паровозное движение. В настоящее время на СвЖД эксплуатируются 6 паровозов: это 4 «Лебедянки» (паровозы, разработанные выдающимся конструктором Львом Лебедянским): Л-3111, Л-4372, ЛВ-0123, ЛВ-0355, заслуженный довоенный паровоз Эм-726-14, который в этом году вернулся на дорогу после реставрации, и американский паровоз Еа-3113, поступивший в СССР по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны.

Паровые локомотивы используются для вождения ретропоездов, участвуют в исторических реконструкциях и съемках кинофильмов. СвЖД обеспечила условия, необходимые для эксплуатации раритетной техники: оборудовала специализированные участки в депо, подготовила паровозные бригады, специалистов по ремонту и обслуживанию.

По выходным и праздничным дням паровозы водят ретропоезд флагманского туристического проекта Свердловской магистрали «Уральский экспресс». Одна машина ведет состав от Шувакиша до Верхней Пышмы, другая – в обратном направлении.

Каждую весну паровозы участвуют в исторической реконструкции прибытия на станции СвЖД «Эшелона Победы». Тематический ретропоезд формируют из подвижного состава, который был в эксплуатации в военное время и тяжелый послевоенный период: солдатских вагонов-теплушек, офицерского вагона, аптеки-перевязочной, вагона-санпропускника, вагона-кухни, хлебопекарни. На открытых железнодорожных платформах выставляются образцы исторической военной техники, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.