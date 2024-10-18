Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Урале отметили 190-летие российского паровоза

2024-10-18 14:43
На Урале отметили 190-летие российского паровоза
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В честь 190-летия первого российского паровоза на родине знакового изобретения – в Нижнем Тагиле в октябре прошли торжественные мероприятия. Первый паровоз – «пароходный дилижанец» был построен крепостными крестьянами Ефимом и Мироном Черепановыми в 1834 году. Уральское изобретение заложило основу для развития железнодорожного транспорта во всей стране.

Железнодорожники сохраняют историческое наследие и активно развивают паровозное движение. В настоящее время на СвЖД эксплуатируются 6 паровозов: это 4 «Лебедянки» (паровозы, разработанные выдающимся конструктором Львом Лебедянским): Л-3111, Л-4372, ЛВ-0123, ЛВ-0355, заслуженный довоенный паровоз Эм-726-14, который в этом году вернулся на дорогу после реставрации, и американский паровоз Еа-3113, поступивший в СССР по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны.

Паровые локомотивы используются для вождения ретропоездов, участвуют в исторических реконструкциях и съемках кинофильмов. СвЖД обеспечила условия, необходимые для эксплуатации раритетной техники: оборудовала специализированные участки в депо, подготовила паровозные бригады, специалистов по ремонту и обслуживанию.

По выходным и праздничным дням паровозы водят ретропоезд флагманского туристического проекта Свердловской магистрали «Уральский экспресс». Одна машина ведет состав от Шувакиша до Верхней Пышмы, другая – в обратном направлении.

Каждую весну паровозы участвуют в исторической реконструкции прибытия на станции СвЖД «Эшелона Победы». Тематический ретропоезд формируют из подвижного состава, который был в эксплуатации в военное время и тяжелый послевоенный период: солдатских вагонов-теплушек, офицерского вагона, аптеки-перевязочной, вагона-санпропускника, вагона-кухни, хлебопекарни. На открытых железнодорожных платформах выставляются образцы исторической военной техники, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru