В связи с окончанием дачного сезона изменяется расписание пригородных поездов на Калининградской железной дороге

2021-10-25 10:11
В связи с окончанием дачного сезона и традиционным снижением пассажиропотока с 1 ноября корректируется расписание поездов на 4-х направлениях Калининградской железной дороги.

Назначаемые весной и осенью специально для дачников поезда поздней осенью и зимой традиционно выводятся из расписания, а некоторым изменяется время и периодичность курсирования.

В частности, на Мамоновском направлении вместо поезда, который курсировал по определенным дням недели и отправлялся из Калининграда в 09:45, а из Мамоново – в 16:05, теперь назначен рельсобус, который будет оправляться по выходным и праздникам с Южного вокзала в 10:10, в обратном направлении – в 16:22.

На Багратионовском направлении вместо поезда, который отправлялся в 07:45 по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам, с 1 ноября назначен рельсобус «выходного и праздничного дня», отравляющийся из Калининграда в Багратионовск в 08:35, в обратном направлении – в 14:10 (вместо 18:35).

Скорректировано расписание на Черняховском и Балтийском направлениях магистрали.

При этом все поезда «рабочего дня», отправляющиеся из Багратионовска, Мамоново, Черняховска и Балтийска в областной центр по утрам, а в обратном направлении – вечером, будут курсировать в прежнем режиме.

Подробности можно уточнить на сайте Калининградской железной дороги в разделе «Пассажирские перевозки», сайте «Калининградской пригородной пассажирской компании», стендах вокзалов и станций и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

