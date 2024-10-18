За 9 месяцев 2024 года Центр продажи услуг на Горьковской железной дороге привлек более 230 новых клиентов

14:27

Сотрудники Центра продажи услуг ОАО «РЖД» на Горьковской железной дороге в январе – сентябре 2024 года смогли привлечь 231 новых клиента в сфере грузовых перевозок. Это позволило дополнительно перевезти порядка 890 тыс. тонн грузов.

Отметим, что большинство входящих обращений в Центр связаны с организацией перевозок, обеспечением комплексного транспортно-логистического обслуживания, погрузкой и выгрузкой на терминально-складской инфраструктуре ГЖД, а также транспортировкой мелких партий грузов.

Для повышения качества обслуживания клиентов в ОАО «РЖД» разработаны и активно функционируют цифровые сервисы в сфере грузовых перевозок. На ГЖД более 1,6 тыс. клиентов оформляют перевозочные документы с помощью автоматизированной системы (АС «ЭТРАН). Кроме того, более 1,8 тыс. пользователей услуг железнодорожного транспорта пользуются сервисом «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.