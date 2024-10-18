Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородному поезду присвоено имя бывшего начальника Куйбышевской железной дороги Анатолия Левченко

2024-10-18 14:20
18 октября состоялось торжественное отправление пригородного поезда ЭП2Д имени Анатолия Левченко, бывшего начальника Куйбышевской железной дороги. Современный электропоезд будет курсировать по одному из самых популярных маршрутов в Самарской области – Самара – Похвистнево.

В мероприятии приняли участие руководители Куйбышевской железной дороги, ветераны и его семья.

«Хочется сказать большое спасибо всем, благодаря кому на Куйбышевской железной дороге появился поезд имени Анатолия Степановича Левченко. Спасибо его коллегам – друзьям-железнодорожникам. Всю свою жизнь он посвятил служению интересам железной дороги», – отметила его супруга, Галина Левченко.

Пройдя трудовой путь от рядового железнодорожника, Анатолий Левченко успел возглавить две железные дороги – Южно-Уральскую и Куйбышевскую, избирался ректором и президентом СамГУПСа (ныне ПривГУПС), директором филиала Корпоративного университета «РЖД», отмечен государственными и ведомственными наградами.

Только на Куйбышевской железной дороге под его началом были реализованы такие крупные проекты, как строительство железнодорожного вокзала Самара и запуск высокотехнологического экологического комплекса по подготовке цистерн.

Курсировать именной пригородный поезд будет ежедневно по маршруту Самара – Похвистнево. Время в пути составит 2 часа 39 минут. Со станции Самара он будет отправляться в 09:03 и прибывать в Похвистнево в 11:41. Отправление поезда из Похвистнево – в 15:53, прибытие в столицу Самарской области – в 18:39. Время указано местное.

Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Самарская ППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

