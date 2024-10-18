В январе – сентябре 2024 года продажи билетов через интернет-сервисы на Юго-Восточной железной дороге выросли на 9,3%

В январе – сентябре 2024 года продажи билетов через интернет-сервисы на Юго-Восточной железной дороге выросли на 9,3%

12:12

В январе – сентябре текущего года на ЮВЖД через интернет-сервисы пассажиры приобрели около 3,1 млн электронных билетов на поезда дальнего следования, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля электронных билетов, проданных за 9 месяцев, достигла 79% от общего количества проездных документов (+2,3% к январю – сентябрю 2023 года).

После оформления электронного билета пассажиру достаточно предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность, который был указан при покупке. Электронная регистрация осуществляется автоматически. Билеты и кассовые чеки сохраняются в личном кабинете пользователя.

Напомним, что приобрести электронные билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». С подробной информацией о правилах оформления и возврата электронных билетов можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.