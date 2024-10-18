На Красноярской железной дороге начнет курсировать скоростной электропоезд «Западный экспресс»

10:18

Скоростной электропоезд «Западный экспресс» начнет курсировать на Красноярской железной дороге по маршруту Красноярск – Назарово – Красная Сопка – Красноярск.

Планируется, что он появится в расписании в ноябре.

Сейчас на этом участке пассажиры пользуются электричками 3 раза в неделю. Время в пути из Красноярска до Назарово составляет 5 часов. Новый «Западный экспресс» будет ежедневным, при этом добираться до крупных городов региона – Ачинска и Назарово – можно будет значительно быстрее: поездка до Ачинска займет 3 часа, до Назарово – 4 часа, до конечной станции Красная Сопка – 5 часов.

«Решение о запуске скоростного экспресса принято КрасЖД и компанией «Краспригород» совместно с правительством Красноярского края, которое выступает заказчиком социально значимых пригородных пассажирских перевозок и новых маршрутов. Назначаем его с учетом пожеланий жителей: для них электрички остаются самым доступным видом транспорта. Отмечу, что ежедневным скоростным пригородным поездом мы связываем центральные и западные районы края впервые за много лет. Безусловно, это улучшит транспортную доступность и повысит мобильность населения внутри региона», – рассказал начальник КрасЖД Алексей Туманин.

От Красноярска до Ачинска электропоезд будет следовать с остановками только на крупных станциях, от станции Ачинск 1 до Красной Сопки – со всеми остановками. Из столицы края «Западный экспресс» будет отправляться рано утром, в обратном направлении – днем.

КрасЖД планирует задействовать на маршруте современные 4-вагонные комфортабельные электропоезда.

Поездка в электропоезде из Ачинска и Назарово до краевого центра обойдется пассажирам в 1,5 раза дешевле, чем такая же поездка на автобусе, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.