Красноярская железная дорога обновила учебный полигон Красноярского института железнодорожного транспорта к 130-летию вуза

09:19

Торжественное открытие учебного полигона Красноярского института железнодорожного транспорта, модернизированного КрасЖД, состоялось в день празднования 130-летия вуза. В мероприятии приняли участие начальник Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Сергей Саратов, начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин и ректор Иркутского государственного университета путей сообщения Юрий Трофимов.

«Красноярский институт железнодорожного транспорта – учебное заведение с большой историей и сильными традициями подготовки высококвалифицированных специалистов. К своему юбилею вуз подошел с высокими результатами, один из них – проект «Профессионалитет», ядром которого станет КрИЖТ», – отметил Сергей Саратов.

Обновленный учебный полигон стал подарком Красноярской магистрали к юбилею крупнейшего профильного вуза Сибири. Он объединил 6 площадок-тренажеров, где размещены фрагменты инфраструктуры, в том числе участки пути, грузовые и пассажирские локомотивы, вагоны, элементы системы электроснабжения, воссоздающие реальную работу железной дороги.

Модернизированный полигон станет единым образовательным пространством, где созданы условия для практической подготовки будущих железнодорожников по 13 рабочим профессиям, а также по всем специальностям среднего и высшего профессионального образования, представленным в Красноярском институте железнодорожного транспорта и Учебном центре профессиональных квалификаций КрасЖД.

«За годы работы КрИЖТ превратился в престижный профильный вуз Сибири. Модернизированный учебный полигон – еще одна грань сотрудничества ОАО «РЖД», Красноярской железной дороги и вуза. Также здесь появились профильные классы, оснащенные современным интерактивным оборудованием, организованы постоянные стажировки преподавателей и студентов на предприятиях магистрали», – подчеркнул начальник КрасЖД Алексей Туманин.

Сегодня Красноярский институт железнодорожного транспорта является не только центром подготовки высококвалифицированных специалистов для стальных магистралей, но и важным участником развития перевозочного процесса. Здесь по программам высшего и среднего профобразования обучаются более 4 тыс. студентов. Во время обучения многие из них трудятся на объектах строительства Восточного полигона ОАО «РЖД». Научные исследования и разработки в области транспортных технологий, достижения преподавателей и студентов вуза являются ярким показателем высоких стандартов подготовки будущих железнодорожников, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.