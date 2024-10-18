Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Красноярская железная дорога обновила учебный полигон Красноярского института железнодорожного транспорта к 130-летию вуза

2024-10-18 09:19
Красноярская железная дорога обновила учебный полигон Красноярского института железнодорожного транспорта к 130-летию вуза
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Торжественное открытие учебного полигона Красноярского института железнодорожного транспорта, модернизированного КрасЖД, состоялось в день празднования 130-летия вуза. В мероприятии приняли участие начальник Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Сергей Саратов, начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин и ректор Иркутского государственного университета путей сообщения Юрий Трофимов.

«Красноярский институт железнодорожного транспорта – учебное заведение с большой историей и сильными традициями подготовки высококвалифицированных специалистов. К своему юбилею вуз подошел с высокими результатами, один из них – проект «Профессионалитет», ядром которого станет КрИЖТ», – отметил Сергей Саратов.

Обновленный учебный полигон стал подарком Красноярской магистрали к юбилею крупнейшего профильного вуза Сибири. Он объединил 6 площадок-тренажеров, где размещены фрагменты инфраструктуры, в том числе участки пути, грузовые и пассажирские локомотивы, вагоны, элементы системы электроснабжения, воссоздающие реальную работу железной дороги.

Модернизированный полигон станет единым образовательным пространством, где созданы условия для практической подготовки будущих железнодорожников по 13 рабочим профессиям, а также по всем специальностям среднего и высшего профессионального образования, представленным в Красноярском институте железнодорожного транспорта и Учебном центре профессиональных квалификаций КрасЖД.

«За годы работы КрИЖТ превратился в престижный профильный вуз Сибири. Модернизированный учебный полигон – еще одна грань сотрудничества ОАО «РЖД», Красноярской железной дороги и вуза. Также здесь появились профильные классы, оснащенные современным интерактивным оборудованием, организованы постоянные стажировки преподавателей и студентов на предприятиях магистрали», – подчеркнул начальник КрасЖД Алексей Туманин.

Сегодня Красноярский институт железнодорожного транспорта является не только центром подготовки высококвалифицированных специалистов для стальных магистралей, но и важным участником развития перевозочного процесса. Здесь по программам высшего и среднего профобразования обучаются более 4 тыс. студентов. Во время обучения многие из них трудятся на объектах строительства Восточного полигона ОАО «РЖД». Научные исследования и разработки в области транспортных технологий, достижения преподавателей и студентов вуза являются ярким показателем высоких стандартов подготовки будущих железнодорожников, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru