РЖД с 1 ноября увеличат зарплаты машинистов и помощников машинистов

2024-10-18 09:11
Такое решение принято правлением компании для повышения конкурентоспособности уровня оплаты труда работников локомотивных бригад.

Будут увеличены часовые тарифные ставки машинистов и помощников машинистов:

  • Дирекции тяги (обслуживает грузовые и пассажирские локомотивы) – на 20%;
  • Дирекции скоростного сообщения и Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава (обслуживают электро- и дизель-поезда, включая «Сапсаны», «Орланы», «Ласточки», «Финисты») – на 15%.

Принято решение об увеличении размера компенсации найма жилья для работников локомотивных бригад – с 70 до 100%. Эта мера коснется как действующих, так и новых работников.

Кроме того, вырастет размер стипендии для обучающихся на помощника машиниста – на 25% с 1 ноября и еще на 16% – с 1 января 2025 года.

При приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъемные в размере 150 тыс. рублей.

Всего перечисленные меры затронут более 130 тыс. человек.

