РЖД с 1 ноября увеличат зарплаты машинистов и помощников машинистов

Такое решение принято правлением компании для повышения конкурентоспособности уровня оплаты труда работников локомотивных бригад.
Будут увеличены часовые тарифные ставки машинистов и помощников машинистов:
Принято решение об увеличении размера компенсации найма жилья для работников локомотивных бригад – с 70 до 100%. Эта мера коснется как действующих, так и новых работников.
Кроме того, вырастет размер стипендии для обучающихся на помощника машиниста – на 25% с 1 ноября и еще на 16% – с 1 января 2025 года.
При приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъемные в размере 150 тыс. рублей.
Всего перечисленные меры затронут более 130 тыс. человек.