В январе – сентябре 2024 года на Северо-Кавказской железной дороге в Краснодарском крае в пригородном сообщении перевезено 18,3 млн пассажиров

15:25

Лидером по перевозкам в пригородном сообщении на СКЖД по итогам 9 месяцев 2024 года стал Краснодарский край: в январе – сентябре этого года на Кубани пригородные поезда для передвижения выбрали 18,3 млн человек. Количество пассажиров в регионе выросло на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

На втором месте – Ростовская область, где в пригородном сообщении было перевезено 7,4 млн пассажиров (+7%), на третьем – Ставропольский край – 4,9 млн (+4%).

Наибольшая динамика роста пассажиропотока на пригородных направлениях СКЖД за этот период была зафиксирована в Республике Северная Осетия – Алания. Там было перевезено 79,7 тыс. пассажиров, что на 18% больше, чем за 9 месяцев 2023 года.

Стоит отметить, что всего на СКЖД на пригородных направлениях в январе – сентябре 2024 года было перевезено 32,1 млн пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что на пригородных маршрутах на полигоне СКЖД работают 2 перевозчика – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.