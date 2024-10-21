Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе – сентябре 2024 года на Северо-Кавказской железной дороге в Краснодарском крае в пригородном сообщении перевезено 18,3 млн пассажиров

2024-10-21 15:25
В январе – сентябре 2024 года на Северо-Кавказской железной дороге в Краснодарском крае в пригородном сообщении перевезено 18,3 млн пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Лидером по перевозкам в пригородном сообщении на СКЖД по итогам 9 месяцев 2024 года стал Краснодарский край: в январе – сентябре этого года на Кубани пригородные поезда для передвижения выбрали 18,3 млн человек. Количество пассажиров в регионе выросло на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

На втором месте – Ростовская область, где в пригородном сообщении было перевезено 7,4 млн пассажиров (+7%), на третьем – Ставропольский край – 4,9 млн (+4%).

Наибольшая динамика роста пассажиропотока на пригородных направлениях СКЖД за этот период была зафиксирована в Республике Северная Осетия – Алания. Там было перевезено 79,7 тыс. пассажиров, что на 18% больше, чем за 9 месяцев 2023 года.

Стоит отметить, что всего на СКЖД на пригородных направлениях в январе – сентябре 2024 года было перевезено 32,1 млн пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что на пригородных маршрутах на полигоне СКЖД работают 2 перевозчика – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru