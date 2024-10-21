Калининградские железнодорожники высадили молодые ели в Полесском городском округе

14:32

Сотрудники Калининградской железной дороги приняли участие в высадке трехлетних саженцев ели на территории поселка Александровка Полесского городского округа.

Всероссийская осенняя акция, прошедшая 19 октября и организованная в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», объединила более 100 представителей различных предприятий области, учащихся школ и преподавателей. От Калининградской магистрали деревья помогали высаживать 15 сотрудников и члены их семей. Всего в ходе акции высадили 1200 хвойных деревьев.

Железнодорожники являются активными участниками всех крупных экологических проектов, реализуемых в Калининградской области. В этом году в рамках природоохранного мероприятия «Марш парков» волонтеры укрепили более 200 кв. м авандюны на Куршской косе, в рамках Всероссийской акции «Вода России» проводили уборку побережья Балтийского моря, Калининградского залива, берегов реки Преголи и Голубых озер. В поселке Краснолесье сотрудники магистрали высадили 30 молодых елей и сосен, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.