В преддверии ноябрьских праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда между Пермью и Санкт-Петербургом

2024-10-21 14:00
В преддверии ноябрьских праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда № 246/245 между Пермью и Санкт-Петербургом. Маршрут пройдет через Глазов, Киров, Вологду и Череповец. Перевозчик – Уральский филиал Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК»).

Отправление из Северной столицы 28 октября в 17:05 (здесь и далее – время местное), прибытие в Пермь – 30 октября в 08:50. Отправление из Перми – 30 октября в 21:05, прибытие в Санкт-Петербург – 1 ноября в 10:25.

Вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами, в составе есть специализированное багажное купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Билеты на дополнительные поезда уже в продаже. Приобрести их можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

