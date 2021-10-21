15 остановочных пунктов Свердловской железной дороги получили новые названия

11:47

Свердловская магистраль продолжает переименование объектов, имеющих только цифровое обозначение километра, на котором они расположены. Новые названия получили еще 15 остановочных пунктов (о. п.). Для удобства пассажиров они названы так же, как находящиеся поблизости административные (населенные пункты и т. п.) или географические объекты.

Переименования коснулись остановочных пунктов в границах Пермского региона СвЖД.

На участке Пермь-2 – Кузино: о. п. 1559 км переименован в о. п. Саламатово, о. п. 1572 км – в о. п. Верхняя Опалиха, о. п. 1505 км – в о. п. Кыласово, о. п. 1533 км – в о. п. Шпальник, о. п. 1447 км – в о. п. Липовая Гора, о. п. 1470 км – в о. п. Медовый Дол.

На участке Чепца – Пермь-Сортировочная: о. п. 1366 км переименован в о. п. Новокошкино, о. п. 1375 км – в о. п. Бураки, о. п. 1394 км – в о. п. Нижнее Брагино, о. п. 1358 км – в о. п. Большая Ния.

На участке Калино – Кузино: о. п. 24 км переименован в о. п. Заболотная, о. п. 28 км – в о. п. Сокол.

На участке Няр – Соликамск: о. п. 116 км переименован в о. п. Технический, о. п. 183 км – в о. п. Уньва.

На участке Левшино – Калино о. п. 38 км переименован в о. п. Новые Ляды.

Напомним, что в 2020 году Свердловская магистраль выступила с инициативой переименовать все железнодорожные пункты (разъезды, остановочные пункты, блок-посты), имеющие в названии только цифровое обозначение километра. С новыми названиями они должны стать хорошими ориентирами для любителей внутреннего туризма, сделают карту СвЖД более интересной и познавательной. Инициатива была поддержана администрациями муниципальных образований, на территории которых эти железнодорожные объекты расположены.

Так, Разъезд № 1 близ Каменска-Уральского стал называться Разъезд Сипавские Пруды, Пост 313 км, расположенный в Кушве, получил название Заводской, потому что находится между двумя заводами. Разъезд 139 км участка Чусовская – Гороблагодатская переименован в Разъезд Ермак. Обгонный пункт № 46 участка Войновка – Называевская получил название Обгонный пункт Восточный, так как является восточной границей Свердловской железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.