«Электричка болельщиков» 19 октября отправилась в первый рейс из Костромы на хоккейный матч в Ярославль

13:53

19 октября на Северной железной дороге отправилась в первый рейс «Электричка болельщиков» из Костромы в Ярославль. С ее помощью можно добраться до ледовой арены хоккейного клуба «Локомотив» в дни проведения домашних матчей. Железнодорожники в сотрудничестве с администрациями Костромской и Ярославской областей и хоккейным клубом «Локомотив» организовали маршрут для спортивного туризма жителей регионов.

«Все больше туристов выбирают для себя железнодорожный транспорт – не только благодаря обновлению подвижного состава и вокзальной инфраструктуры, но и из-за создания специализированных туристических продуктов. В сфере пригородных перевозок мы развиваем ретродвижение, мультимодальные экскурсионные маршруты, предоставляем ретропоезда для проведения торжественных мероприятий. «Электричка болельщиков» стала очередным шагом в развитии туристического потенциала железнодорожного транспорта», – отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

На комфортабельном современном электропоезде пассажиры будут следовать из Костромы до Московского вокзала в Ярославле 1 час 40 минут. «Электричка болельщиков» делает две остановки: на станциях Нерехта и Сахареж. Электропоезд адаптирован для маломобильных пассажиров, в частности, ее первым рейсом следовали трое детей с ограниченными возможностями передвижения.

Пассажиры «Электрички болельщиков» могут заказать трансфер до ледовой арены и обратно на вокзал по телефону 8 (930) 120-36-99 или самостоятельно добраться на общественном транспорте, расписание которого синхронизировано с расписанием поезда. Время отправления электрички в обратные рейсы может быть скорректировано в случае задержки матча.

В 2024 году в соответствии с календарем игр назначено 11 рейсов для болельщиков. Время отправления из Костромы – в 14:20 и 16:20 в зависимости от времени начала матчей. Расписание можно уточнить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Билеты приобретаются непосредственно в поезде. Базовая стоимость билета без учета льгот – 600 рублей в одну сторону за полный маршрут, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.