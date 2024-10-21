ОАО «РЖД» профинансирует ремонт школы и детского сада села Бишигино Забайкальского края

10:27

ОАО «РЖД» окажет адресную финансовую помощь в проведении ремонтных работ в средней общеобразовательной школе и детском саду села Бишигино Нерчинского района Забайкальского края. Церемония подписания договора о направлении средств состоялась 21 октября с участием начальника Забайкальской железной дороги Владимира Антонца, главы Нерчинского района Сергея Комогорцева и руководителей образовательных учреждений.

Благодаря участию холдинга на одном из зданий школы заменят шиферное покрытие кровли, также в нем установят двери и пластиковые окна, отремонтируют входную группу, в детском саду обновят систему отопления и смонтируют современные окна.

«Забайкальская железная дорога полностью соответствует статусу главного градообразующего предприятия в регионах присутствия. Мы продолжаем участвовать в развитии социальной сферы населенных пунктов, особенно удаленных от крупных городов», – подчеркнул руководитель магистрали Владимир Антонец.

В настоящее время в селе Бишигино проживают около 400 человек, в том числе семьи железнодорожников, дети которых посещают местные школу и детский сад, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.