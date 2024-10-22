Более 30 «арктических экспрессов» с импортными грузами отправлено из Архангельска в Центральную Россию в августе – октябре

17:40

В период с 18 августа по 21 октября 2024 года из Архангельска со станции Соломбалка (экспорт.) Северной железной дороги отправлен 31 контейнерный поезд с импортными грузами (автомобилями и комплектующими), которые были впервые доставлены в Россию из Китая по Северному морскому пути.

Отправлено около 2,4 тыс. контейнеров ДФЭ, более 23 тыс. тонн грузов. Поезда проследовали в Тульскую и Московскую области по ускоренному расписанию. Последний в период навигации 2024 года поезд с импортными грузами был отправлен со станции Соломбалка СЖД 21 октября.

Перевозки грузов из Китая организованы в рамках регулярного сервиса «Арктический экспресс №1».

В обратном направлении на экспорт в Китай через порт Архангельск было отправлено по железной дороге 2,8 тыс. контейнеров ДФЭ с различными грузами от российских производителей: пиломатериалами, бумагой и картоном, продукцией химической промышленности. Доставки до места погрузки на морское судно осуществлялись ускоренными поездами, сообщила служба корпортивных коммуникаций СЖД.