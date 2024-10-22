Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородный поезд на паровозной тяге совершит еще один рейс из Ростова-на-Дону в Таганрог 26 октября

2024-10-22 15:59
В последнюю субботу октября ростовчане и гости донской столицы смогут совершить путешествие в Таганрог на пригородном поезде на паровозной тяге.

26 октября в рейс состав отправится с вокзала Ростов-Пригородный в 09:35 и прибудет на вокзал Таганрог-Пассажирский в 11:35. У туристов, которые решат вернуться в донскую столицу этим же поездом, будет 6,5 часов на изучение достопримечательностей приморского города.

В обратный путь со станции Таганрог-Пассажирский поезд на паровозной тяге отправится в 18:07. В Ростов на пригородный железнодорожный вокзал состав прибудет в 20:10.

Обращаем внимание пассажиров, что проездные документы на этот пригородный поезд продаются с обозначением мест. Количество билетов на проезд в составе на паровозной тяге ограничено. Стоимость проезда в одну сторону – 154 рубля.

Приобрести билеты можно только при наличии документов, удостоверяющих личность, в пригородных кассах либо через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Напомним, что проезд для детей в возрасте до 7 лет бесплатный и отдельный билет в этом случае оформлять на ребенка не нужно.

Подробную информацию о действующем расписании пригородных поездов можно получить на сайтах ОАО «РЖД», АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

