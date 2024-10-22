Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажирами туристических поездов в Татарстане и Удмуртии за 9 месяцев 2024 года стали более 8,1 тыс. человек

2024-10-22 13:22
Пассажирами туристических поездов в Татарстане и Удмуртии за 9 месяцев 2024 года стали более 8,1 тыс. человек
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристическими поездами пригородного сообщения АО «Содружество», курсирующими по Горьковской железной дороге в Республиках Татарстан и Удмуртия, в январе – сентябре 2024 года воспользовались свыше 8,1 тыс. пассажиров.

Самым популярным направлением среди туристов Татарстана остается поездка до Свияжска. За 9 месяцев 2024 года участниками тура стали более 1,5 тыс. человек. Программа включает в себя экологический квест, посещение исторических мест и интерактивную программу «Стрелецкие забавы».

Выбирая маршрут Казань – Арск – «Кырлай», можно побывать на родине великого татарского поэта Габдуллы Тукая, а воспользовавшись туром Казань – Шемордан, можно посетить оздоровительный комплекс «Мингер» с уникальными природными достопримечательностями и широким спектром услуг для отдыха и восстановления здоровья.

В рамках развития промышленного туризма создан железнодорожный тур из Ижевска в Набережные Челны с посещением заводов и производств группы «Камаз».

Пассажиры Горьковской магистрали также выбирают туры на пригородных поездах по маршрутам Казань – Камаево – «Иске Казан», Казань – Кукмор, Казань – Васильево и Ижевск – Уром.

Напомним, что Горьковская железная дорога совместно с ППК «Содружество» в рамках развития внутреннего туризма запустила новый пригородный туристический поезд на паровой тяге «Чайковский экспресс». Поезд курсировал в тестовом режиме с 17 по 20 октября 2024 года по маршруту Ижевск – Воткинск. В первый рейс отправились 120 пассажиров, а всего за 4 дня он перевез почти 500 человек.

Всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru