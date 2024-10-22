Пассажирами туристических поездов в Татарстане и Удмуртии за 9 месяцев 2024 года стали более 8,1 тыс. человек

Туристическими поездами пригородного сообщения АО «Содружество», курсирующими по Горьковской железной дороге в Республиках Татарстан и Удмуртия, в январе – сентябре 2024 года воспользовались свыше 8,1 тыс. пассажиров.

Самым популярным направлением среди туристов Татарстана остается поездка до Свияжска. За 9 месяцев 2024 года участниками тура стали более 1,5 тыс. человек. Программа включает в себя экологический квест, посещение исторических мест и интерактивную программу «Стрелецкие забавы».

Выбирая маршрут Казань – Арск – «Кырлай», можно побывать на родине великого татарского поэта Габдуллы Тукая, а воспользовавшись туром Казань – Шемордан, можно посетить оздоровительный комплекс «Мингер» с уникальными природными достопримечательностями и широким спектром услуг для отдыха и восстановления здоровья.

В рамках развития промышленного туризма создан железнодорожный тур из Ижевска в Набережные Челны с посещением заводов и производств группы «Камаз».

Пассажиры Горьковской магистрали также выбирают туры на пригородных поездах по маршрутам Казань – Камаево – «Иске Казан», Казань – Кукмор, Казань – Васильево и Ижевск – Уром.

Напомним, что Горьковская железная дорога совместно с ППК «Содружество» в рамках развития внутреннего туризма запустила новый пригородный туристический поезд на паровой тяге «Чайковский экспресс». Поезд курсировал в тестовом режиме с 17 по 20 октября 2024 года по маршруту Ижевск – Воткинск. В первый рейс отправились 120 пассажиров, а всего за 4 дня он перевез почти 500 человек.

Всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.