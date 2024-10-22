Поезд Деда Мороза в новом сезоне посетит Нижегородскую и Кировскую области

09:30

Поезд Деда Мороза в зимнем сезоне 2024/2025 годов остановится в населенных пунктах Нижегородской и Кировской областей. Всего за этот период он посетит более чем 60 российских городов.

Так, тематический состав сделает следующие остановки на Горьковской железной дороге:

Нижний Новгород – 29 декабря 2024 года;

Киров – 30 декабря 2024 года;

Дзержинск – 2 января 2025 года.

Поезд состоит из вагонов «Резиденция Деда Мороза», «Сказочная деревня», где будут организованны традиционные зимние детские игры и квесты, а также «Сцена» и «Кукольный театр», в которых будут показываться творческие представления для юных гостей.

Состав отправится в путешествие по всей стране 19 ноября 2024 года из города Тайшет Иркутской области и преодолеет более 30 тыс. км.

Напомним: «Поезд Деда Мороза» – это проект ОАО «РЖД», в рамках которого главный новогодний герой путешествует по российским городам с праздничной программой. Впервые проект стартовал 5 декабря 2021 года. За 3 года поезд провел в пути 190 дней, проехал 78 тыс. км и побывал более чем в 170 российских городах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.