Куйбышевская магистраль фиксирует увеличение количества ДТП на железнодорожных путях

2024-10-22 09:24
За январь – сентябрь текущего года было допущено 5 случаев столкновения автотранспорта с железнодорожным подвижным составом на переездах Куйбышевской магистрали и 5 случаев – вне переездов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причинами ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.

За 9 месяцев 2024 года в ДТП на железнодорожных переездах КбшЖД пострадали 8 человек, двое из них погибли.

Куйбышевская магистраль призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники Куйбышевской железной дороги проводят мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

