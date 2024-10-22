Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Куйбышевская магистраль поддержала масштабную экологическую инициативу в Ульяновской области

2024-10-22 09:18
Куйбышевская магистраль поддержала масштабную экологическую инициативу в Ульяновской области
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Куйбышевской железной дороги приняли участие в экологической акции «Сохраним лес» на территории Мелекесского лесничества в Ульяновской области. В ходе мероприятия волонтеры высадили более 3 тыс. саженцев сосны обыкновенной на площади 0,5 га.

Напомним: экологическая инициатива «Сохраним лес» – это ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов, официальным партнером которой является ОАО «РЖД». Высадки проходят по всей стране и в каждом регионе с учетом погодных условий.

Куйбышевская магистраль регулярно участвует в региональных и федеральных экологических проектах. Так, в октябре 2024 года осенние лесовосстановительные мероприятия прошли в Самарской и Пензенской областях, Республике Башкортостан, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

