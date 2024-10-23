Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году пригородный экскурсионный поезд из Воронежа в Дивногорье перевез 7,5 тыс. пассажиров

2024-10-23 17:04
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За туристический сезон (с 20 апреля по 20 октября 2024 года) пригородный экскурсионный поезд из Воронежа в Дивногорье совершил по выходным дням 50 рейсов туда и обратно. Состав перевез 7499 пассажиров, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Напомним: туристические поездки по беспересадочному пригородному маршруту осуществляются в Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь и природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье». За 9 лет с начала реализации проекта в Воронежской области было организовано 212 экскурсионных рейсов, перевезено более 42,5 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

