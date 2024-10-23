Экономический эффект от реализации проектов бережливого производства на Юго-Восточной железной дороге за 9 месяцев 2024 года составил 140 млн рублей

16:59

За 9 месяцев 2024 года на ЮВЖД реализовано 126 проектов в сфере бережливого производства, что позволило железнодорожникам сэкономить 140 млн рублей.

Наиболее активными участниками программы стали специалисты Юго-Восточной дирекции тяги (сэкономлено 56 млн рублей), Юго-Восточной дирекции инфраструктуры (36,7 млн рублей), Юго-Восточной дирекции моторвагонного подвижного состава (19,8 млн рублей) и Юго-Восточной дирекции по ремонту пути (8,7 млн рублей).

Программа «Бережливое производство» – одно из ключевых направлений повышения эффективности работы ОАО «РЖД». Ее реализация способствует оптимизации технологических процессов, совершенствованию эксплуатационной работы, повышению уровня безопасности движения и охраны труда, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.