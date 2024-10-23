Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе – сентябре 2024 года туристическими поездами в Нижегородской и Владимирской областях воспользовались более 26 тыс. человек

2024-10-23 14:06
В январе – сентябре 2024 года туристическими поездами в Нижегородской и Владимирской областях воспользовались более 26 тыс. человек
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристическими поездами пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской и Владимирской областях, в январе – сентябре 2024 года воспользовались свыше 26 тыс. пассажиров. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Туристы продолжают активно пользоваться ретропоездом на паровой тягой, курсирующим по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. За 9 месяцев 2024 года он совершил 123 рейса, а его пассажирами стали более 17 тыс. человек.

Этот состав также используется на туристическом маршруте «По следам писателей». Во время поездки туристы посещают дома-музеи А. М. Горького и А. П. Гайдара, а также принимают участие в уникальной иммерсивной программе с театральными зарисовками, квесте по старинным пешеходным улицам города и чаепитии с традиционными арзамасскими пирогами.

Отметим, что в состав тематического поезда входят уникальный ретропаровоз и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Пассажиры Горьковской магистрали также выбирают обзорные туры на пригородных поездах из Нижнего Новгорода во Владимир и Семенов.

Напомним, что с 29 июня 2024 года по субботам и воскресеньям ГЖД запустила новый туристический мультимодальный маршрут Нижний Новгород – Большое Болдино, который включает в себя поездку на пригородном поезде до станции Ужовка и на автобусе до пушкинского села. Маршрут разработан в рамках развития внутреннего туризма и в честь 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Всю информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru